Иностранец сбежал из центра временного содержания на Кубани, сняв решетку с окна

В Гулькевичском районе разыскивают иностранца, который сбежал из центра для подлежащих депортации граждан.

По данным полиции, в центр временного содержания иностранных граждан ОМВД России по Гулькевичскому району 22 февраля в соответствии с решением о депортации поместили 35-летнего жителя Абхазии.

«20 ноября около 2:00 гражданин самовольно оставил центр временного содержания путем снятия створки решетки с петель в душевой комнате. В отношении сотрудников полиции руководство ОМВД России по Гулькевичскому району назначило проведение служебной проверки для установления всех обстоятельств произошедшего и привлечения виновных к ответственности в соответствии с действующим законодательством», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На территории Гулькевичского района проводится комплекс мероприятий, нацеленных на установление местонахождения гражданина республики Абхазия.

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