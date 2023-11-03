Семью из Сочи депортируют из РФ за драку сына в школе Нижнего Новгорода

Драка в туалете школы № 76 произошла в середине сентября в Нижнем Новгороде.

Инцидент попал на видеозапись и был опубликовал в соцсетях. На кадрах видно, как мальчик бьет сверстника.

Напавшим на ученика оказался 14-летний юноша, семья которого переехала в Нижний Новгород из Сочи осенью 2022 года. По предварительным данным, причиной инцидента стала личная неприязнь ученика 8-го класса к 7-класснику из-за того, что последний ранее обидел 5-классника.

После инцидента провинтившийся подросток, а также его отец и брат извинились на камеру и пообещали соблюдать российские законы и больше не допускать таких ситуаций.

В полиции установили, что родители подростка, который избил сверстника, нарушили правила миграционного учета. По данным регионального ГУ МВД, кроме штрафов, семье назначили депортацию из страны. Семью поместили в Центр временного содержания иностранных граждан. В полиции отметили, что трое несовершеннолетних, которые не состояли на миграционном учете, также будут выдворены вместе с родителями, пишет портал «НН.ру».

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