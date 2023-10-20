Пострадавшему в драке в интернате на Кубани подростку удалили селезенку

Инцидент произошел 12 сентября в спецшколе для осужденных несовершеннолетних в Брюховецком районе.

В ходе проверки установили, что двое воспитанников школы поссорились, после чего 15-летнего подростка доставили в больницу. У него обнаружили повреждение селезенки в результате травмы, в связи с чем орган удалили.

В отношении нападавшего школьника возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. Его заключили под стражу на два месяца.

Кроме того, в связи с ненадлежащей организацией образовательного процесса в учебном заведении и ненадлежащим исполнением обязанностей со стороны сотрудников внесли представление об устранении нарушений законодательства. Шесть сотрудников привлекли к различным видам дисциплинарного взыскания.

Для дачи указанным событиям уголовно-правовой оценки организовали доследственную проверку, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», удар в живот пострадавшему нанес вечером 12 сентября в ходе ссоры 16-летний воспитанник спецшколы. Каневской межрайонный следственный отдел СКР по краю возбудил уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего.