Во время драки в спецшколе в Краснодарском крае пострадал 15-летний подросток

В Брюховецком районе в спецшколе для осужденных несовершеннолетних произошел конфликт между воспитанниками, в результате которого медпомощь потребовалась одному из подростков.

По данным следствия, что 13 сентября в районную больницу станицы Брюховецкой госпитализировали 15-летннего воспитанника специального учебно-воспитательного учреждения из станицы Переясловской с травмой живота. По версии следствия, удар в живот пострадавшему нанес вечером 12 сентября в ходе ссоры 16-летний воспитанник спецшколы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24″ в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Каневской межрайонный следственный отдел СКР по краю возбудил уголовное о причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего. Сейчас с подростком работают следователи. Пострадавшему подростку оказывают необходимую помощь.

Назначены экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ближайшее время следствием будет решен вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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