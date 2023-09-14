На Кубани школьник выстрелил в одноклассника из пневматического пистолета
Происшествия
14.09.2023 12:34
Инцидент произошел днем 12 сентября в Гулькевичском районе.
По данным соцсетей, 16-летний парень принес в школу пневматический пистолет, принадлежащий отцу. Школьник в шутку выстрелил в спину своему однокласснику на одном из уроков. По предварительным данным, пострадавший серьезных травм не получил.
«В настоящее время полицейскими проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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