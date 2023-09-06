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Приезжий открыл стрельбу из пневматического пистолета и ранил двоих мужчин у водопадов в Геленджике

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/priezzhij-otkryl-strelbu-iz-pnevmaticheskogo-pistoleta-i-ranil-dvoih-muzhchin-u-vodopadov-v-gelendzhike
Приезжий открыл стрельбу из пневматического пистолета и ранил двоих мужчин у водопадов в Геленджике
Фото t.me/omvd_gel

Инцидент произошел в сентябре в селе Дивноморское. Злоумышленника задержали, пострадавшим сейчас оказывают помощь.

По данным полиции, мужчина открыл стрельбу из пневматического оружия в районе долины реки Жане. Его задержали, им оказался 53-летний житель Мурманской области.

Травмы получили двое мужчин, их госпитализировали в больницу Геленджика. Сейчас им оказана необходимая медицинская помощь, устанавливается степень тяжести вреда, причиненного их здоровью.

По данному факту проводится проверка, сотрудники полиции выясняются обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ОМВД России по Геленджику в Telegram.

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