Приезжий открыл стрельбу из пневматического пистолета и ранил двоих мужчин у водопадов в Геленджике
Происшествия
06.09.2023 13:43
Инцидент произошел в сентябре в селе Дивноморское. Злоумышленника задержали, пострадавшим сейчас оказывают помощь.
По данным полиции, мужчина открыл стрельбу из пневматического оружия в районе долины реки Жане. Его задержали, им оказался 53-летний житель Мурманской области.
Травмы получили двое мужчин, их госпитализировали в больницу Геленджика. Сейчас им оказана необходимая медицинская помощь, устанавливается степень тяжести вреда, причиненного их здоровью.
По данному факту проводится проверка, сотрудники полиции выясняются обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ОМВД России по Геленджику в Telegram.
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