Путин подписал указ о новой выплате военным за заключение контракта

Согласно указу президента РФ, подписанному 31 июля, военным, заключившим контракт, будут предоставлять единовременную выплату в 400 тыс. рублей.

Для получения выплаты будет нужно подписать контракт с 1 августа по 31 декабря текущего года.

«Установить гражданам РФ, призванным на военную службу по мобилизации, военнослужащим, проходившим службу по призыву в ВС РФ (за исключением военнослужащих, замещающих воинские должности курсантов военных профессиональных образовательных организаций, военных образовательных организаций высшего образования, находящихся в ведении Минобороны), иным гражданам РФ и иностранным гражданам, которые в период с 1 августа по 31 декабря 2014 года заключили контракт о прохождении военной службы в ВС РФ сроком на один год и более для выполнения задач в СВО на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской области и Украины, денежную выплату в размере 400 тыс. рублей», — сказано в указе.

Согласно указу, властям регионов рекомендовано установить и осуществить выплату за счет средств субъектов РФ.

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