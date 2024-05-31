При заключении контракта с ВС РФ жители Кубани могут получить до 1,4 млн рублей

Для этого нужно подать заявление в военкомат по месту жительства либо обратиться в пункты отбора, которые работают в Краснодаре и Новороссийске. Документы можно отправить и через портал «Госуслуги».

Жители Кубани, которые подпишут контракт с Минобороны, получат до 1 млн 400 тыс. рублей. Эта сумма — одна из самых крупных в стране. Ее основную часть составляет единовременная региональная выплата в 1 млн рублей.

Кроме того, за поступление на службу в именные краснодарские подразделения доплачивают 200 тыс. рублей. Есть и федеральная поддержка. Она составляет 195 тыс. рублей.

Подробнее о службе по контракту в ВС РФ можно узнать на этом сайте.

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