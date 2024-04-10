В Новороссийске контрактникам будут дополнительно выплачивать по 100 тыс. рублей

Такое решение приняли депутаты городской Думы в ходе внеочередного заседания 9 апреля.

Депутаты предложили единовременно выплачивать по 100 тыс. рублей гражданам, заключившим контракт для прохождения службы в рядах ВС РФ через пункт отбора на службу в Новороссийске с 1 апреля по 1 октября 2024 года.

Дополнение в решение гордумы «О дополнительных мера соцподдержки отдельных категорий граждан» приняли единогласно, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

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Встать плечом к плечу с нашими защитниками можно, записавшись на службу по контракту. Электронные заявки отправляйте на сайт Минобороны, а также на Госуслуги. Или лично обращайтесь в пункт отбора и военкомат.