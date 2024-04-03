Кондратьев: до 1 млн рублей увеличили на Кубани выплату участникам СВО

Об этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев написал 3 апреля в своих соцсетях.

«Принял решение увеличить единовременную региональную выплату военнослужащим и добровольцам, заключившим контракт с Минобороны РФ с 1 апреля 2024 года. Теперь она составляет 1 млн рублей. Это очередной шаг поддержки наших ребят, которые будут защищать интересы страны на передовой», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Губернатор также добавил, что сохранятся более 30 действующих мер поддержки семьям участников СВО. Вениамин Кондратьев подчеркнул, что забота о семьях участников спецоперации — первостепеннейший долг.

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