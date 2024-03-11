Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Путин назначил выплату в 5 млн рублей при гибели персонала Вооруженных Сил РФ

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/putin-naznachil-vyplatu-v-5-mln-rublej-pri-gibeli-personala-vooruzhennyh-sil-rf
Путин назначил выплату в 5 млн рублей при гибели персонала Вооруженных Сил РФ
Владимир Путин. Фото пресс-службы президента РФ

Указ президента России Владимира Путина о дополнительных социальных гарантиях отдельным категориям лиц 11 марта опубликовали на официальном интернет-портале правовых актов.

Согласно документу, при гибели лиц гражданского персонала Вооруженных Сил РФ в ходе проведения специальной военной операции назначается единовременная выплата в размере 5 млн рублей.

Аналогичную выплату также назначили при гибели гражданских служащих органов внутренних дел, органов исполнительной власти, органов принудительного исполнения, органов уголовно-исполнительной системы, таможенных органов и органов федеральной связи.

Читайте также: до 500 тыс. рублей увеличили единовременную выплату участникам СВО в Краснодарском крае. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях