Путин назначил выплату в 5 млн рублей при гибели персонала Вооруженных Сил РФ
Политика
11.03.2024 20:11
Указ президента России Владимира Путина о дополнительных социальных гарантиях отдельным категориям лиц 11 марта опубликовали на официальном интернет-портале правовых актов.
Согласно документу, при гибели лиц гражданского персонала Вооруженных Сил РФ в ходе проведения специальной военной операции назначается единовременная выплата в размере 5 млн рублей.
Аналогичную выплату также назначили при гибели гражданских служащих органов внутренних дел, органов исполнительной власти, органов принудительного исполнения, органов уголовно-исполнительной системы, таможенных органов и органов федеральной связи.
Читайте также: до 500 тыс. рублей увеличили единовременную выплату участникам СВО в Краснодарском крае. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.