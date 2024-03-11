Путин назначил выплату в 5 млн рублей при гибели персонала Вооруженных Сил РФ

Указ президента России Владимира Путина о дополнительных социальных гарантиях отдельным категориям лиц 11 марта опубликовали на официальном интернет-портале правовых актов.

Согласно документу, при гибели лиц гражданского персонала Вооруженных Сил РФ в ходе проведения специальной военной операции назначается единовременная выплата в размере 5 млн рублей.

Аналогичную выплату также назначили при гибели гражданских служащих органов внутренних дел, органов исполнительной власти, органов принудительного исполнения, органов уголовно-исполнительной системы, таможенных органов и органов федеральной связи.

Читайте также: до 500 тыс. рублей увеличили единовременную выплату участникам СВО в Краснодарском крае. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.