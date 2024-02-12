До 500 тыс. рублей увеличили единовременную выплату участникам СВО на Кубани

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 12 февраля сообщил о мерах поддержки для участников спецоперации на Украине.

Глава региона отметил, что ратный труд защитников Родины бесценен. По его словам, власти региона стараются выстроить слаженную систему поддержки участников специальной военной операции.

«Сегодня увеличили размер единовременной социальной выплаты до 500 тыс. рублей. Ее смогут получить те, кто заключили контракт с Министерством обороны с 1 февраля 2024 года», — написал в своем Telegram-канале Вениамин Кондратьев.

Губернатор добавил, что все меры поддержки, которые оказывали участникам спецоперации и их семьям в прошлом году, останутся и в этом.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в крае действует ряд мер соцподдержки участников СВО и их семей. Детей участников СВО без очереди принимают в детские сады, а в школах предоставляют бесплатное питание. Семьям участников спецоперации компенсируют затраты на газификацию домов и выплачивают 100 тыс. рублей на санаторно-курортное лечение в здравницах региона. За последние два года из бюджета региона на поддержку бойцов и их семей уже направили более 5 млрд рублей.