Кондратьев: бойцы СВО получат до 100 тыс. рублей на санаторно-курортное лечение

С этого года в Краснодарском крае участникам спецоперации выдают сертификаты на лечение и отдых в санаториях. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об этом 6 февраля.

«Тысячи кубанцев выполняют свой долг в зоне СВО. Со своей стороны, делаем все, чтобы поддержать наших ребят и их семьи. Особенно важна помощь бойцам, получившим ранения. Им необходима своевременная и качественная реабилитация, и мы готовы ее предоставить. С этого года выдаем сертификаты в санатории, где можно будет пройти комплексную программу восстановления, поправить здоровье при помощи современных процедур, физиотерапии, лечебной физкультуры», — отметил глава региона.

Губернатор добавил, что кубанским военнослужащим, мобилизированным, участвовавшим в СВО, и членам их семей, а также вдовам бойцов оплатят санаторно-курортное лечение и реабилитацию на сумму до 100 тыс. рублей. Кроме того, инвалидам I группы на реабилитацию направят до 130 тыс. рублей. Средства предусмотрены для оплаты питания, лечения и проживания в санаториях Кубани.

Сертификаты принимают в 35 оздоровительных организациях. Выдали уже 197 сертификатов. У ряда санаториев предусмотрены реабилитационные программы с использованием комплексной электро- и магнитотерапией, физиопроцедуры, ЛФК, массажи, лечение минеральной водой и грязями, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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