На Кубани до 300 тыс. рублей увеличили размер выплаты участникам СВО

Постановление об этом подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

По словам губернатора, в крае в этом году продолжат оказывать все меры поддержки, предусмотренные для участников спецоперации и их семей.

«Делаем все необходимое, чтобы максимально поддержать наших ребят. Более того, принял решение еще на 100 тыс. рублей увеличить размер единовременной выплаты жителям края — участникам СВО. Размер единовременной выплаты участникам СВО в крае теперь составляет 300 тыс. рублей», — сказал Вениамин Кондратьев.

Получить выплату смогут жители региона, которые подпишут контракт о прохождении военной службы после 1 февраля этого года.

Также на Кубани действует ряд мер соцподдержки участников СВО и их семей. За последние два года из бюджета региона на поддержку бойцов и их семей уже направили более 5 млрд рублей.

Детей участников СВО без очереди принимают в детские сады, а в школах предоставляют бесплатное питание. Семьям участников спецоперации компенсируют затраты на газификацию домов и выплачивают 100 тыс. рублей на санаторно-курортное лечение в здравницах региона, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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