Кондратьев поблагодарил бойцов СВО за патриотическую работу со школьниками

Когда появляется возможность, кубанские военнослужащие с удовольствием принимают приглашения на встречи со школьниками, чтобы лично поблагодарить за помощь и посылки. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об этом 30 января.

По словам главы региона, письма, которые отправляют школьники, бойцы хранят ближе к сердцу, под бронежилетом, словно напоминание о том, почему они защищают родину от нацизма.

«Благодарен ребятам за то, они находят время на это общение — чтобы не по учебнику, а на личном примере объяснить молодому поколению, что значит любовь к Родине, и какова цена свободы и мирного неба», — написал Кондратьев в Telegram.

Читайте также: Кондратьев в годовщину снятия блокады Ленинграда напомнил о подвиге защитников.