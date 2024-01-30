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Кондратьев поблагодарил бойцов СВО за патриотическую работу со школьниками

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-poblagodaril-bojtsov-svo-za-patrioticheskuyu-rabotu-so-shkolnikami
Кондратьев поблагодарил бойцов СВО за патриотическую работу со школьниками
Фото t.me/kondratyevvi

Когда появляется возможность, кубанские военнослужащие с удовольствием принимают приглашения на встречи со школьниками, чтобы лично поблагодарить за помощь и посылки. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об этом 30 января.

По словам главы региона, письма, которые отправляют школьники, бойцы хранят ближе к сердцу, под бронежилетом, словно напоминание о том, почему они защищают родину от нацизма.

«Благодарен ребятам за то, они находят время на это общение — чтобы не по учебнику, а на личном примере объяснить молодому поколению, что значит любовь к Родине, и какова цена свободы и мирного неба», — написал Кондратьев в Telegram.

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