Кондратьев в годовщину снятия блокады Ленинграда напомнил о подвиге защитников

День полного снятия блокады Ленинграда отмечают в России 27 января. В день 80 годовщины снятия блокады глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев напомнил о подвиге защитников города.

Губернатор Краснодарского края в своих соцсетях рассказал о Николае Подгайном, уроженце станицы Новотитаровской.

«Сегодня наша страна вспоминает о снятии фашистской блокады Ленинграда советскими войсками. Мне в руки попали письма нашего земляка Николая Подгайного. Уроженец станицы Новотитаровской командовал ротой стрелкового полка под Ленинградом», — сказал Кондратьев.

Он напомнил, что в августе 1941 года под Красным Бором русская армия и народное ополчение остановили врага, который рвался к Ленинграду. До снятия блокады на огненном плацдарме велись кровопролитные бои.

«Но в письмах Николая Петровича нет всех ужасов тех дней. Они пронизаны любовью и заботой о близких. В них есть подробности немудренного солдатского быта, наставления, а главное — уверенность в победе», — подчеркнул губернатор.

В своем посте глава края привел выдержки из писем Подгайного.

«Я надеюсь, что победа будет за нами, фашисты под Ленинградом найдут себе могилу. Ленинград мы не отдадим, пока живы будем», — написал Подгайный 14 августа 1941 года.

В сентябре 1941 года он сообщал, что в Ленинграде очень тяжелое положение и крайне трудно с продовольствием. Рабочие получали по 400 г хлеба, а иждивенцы — по 150 г. Город подвергался частым бомбардировкам с воздуха и обстреливался из дальнобойных орудий.

«О положении Ленинграда я писать не буду. Наверное, вам об этом известно. Стоит холодная снежная зима. Пишите побыстрее ответ. Если можно, то пришлите посылку — хорошего табачку или папирос», — написал Подгайный 24 января 1942 года.

Глава Кубани напомнил, что блокада была снята 27 января 1994 года, а победа, правда и человечность остались за русской армией.

«История расставила все на свои места, и «рыжие лахтари» из частей фашистской армии, на которых «охотился» кубанский лейтенант, город взять не смогли. 27 января 1944 года блокада Ленинграда была снята. Победа осталась за нами, как правда и человечность. Так было и так будет», — написал Кондратьев в Telegram.

Читайте также: Кондратьев поздравил учащихся вузов Кубани с Днем студента.