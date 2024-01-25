Кондратьев поздравил учащихся вузов Кубани с Днем студента

День российского студенчества отмечают ежегодно 25 января. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился к студентам Кубани в соцсетях.

Глава региона отметил, что в студенческие годы всеми движет жажда новых открытий и знаний, энергия бьет ключом, переполняют эмоции и желание менять мир. Также это время для выбора и сомнений, добавил губернатор.

По его словам, студенчество — это основа добровольческого движения и молодежного актива в регионе. Оно реализует потенциал на производствах, в исследовательской деятельности, бизнесе, социальной сфере, IT-отрасли, культуре, спорте и благотворительности.

«Дорогие студенты! Ваши таланты, устремленность вперед, решительность в достижении самых смелых целей сегодня востребованы во всех сферах жизни Кубани. Пусть ваша студенческая жизнь будет яркой и насыщенной, воспоминания об этом времени сохранятся на долгие годы, а впереди ждут большие успехи!» — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

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