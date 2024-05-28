Выплату 250 тыс. рублей ввели для заключивших контракт с Минобороны в Краснодаре

Муниципальную выплату 250 тысяч рублей получат заключившие контракт на прохождение службы в ВС РФ в краснодарских военкоматах с 1 июня по 1 октября 2024 года.

Это решение приняли в Гордуме Краснодара 28 мая. В ходе заседания мэр Краснодара Евгений Наумов отметил, что наши бойцы героически выполняют боевые задачи и заслуживают достойного вознаграждения.

Теперь единовременная выплата при заключении контракта может достигать 1,65 млн рублей. Это 1 млн рублей по решению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, 195 тыс. рублей от Минобороны РФ, 200 тыс. рублей за службу в именных региональных подразделениях и 250 тыс. рублей от администрации Краснодара.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (800) 302-04-56.

Кроме того, за получением информации можно обратиться в военкомат Западного и Прикубанского округов по адресу улица Яна Полуяна, 4/1, тел.: 8 (861) 220-27-90, в военном комиссариате Карасунского и Центрального округов на Селезнева, 203А, тел.: 8 (861) 231-19-18 или в пункте отбора на улице Ярославской, 130, тел.: 8 (861) 258-35-40.

Ознакомиться с информацией о прохождении военной службы после заключения контракта, льготах и гарантиях для участников СВО можно на сайте, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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Встать плечом к плечу с нашими защитниками можно, записавшись на службу по контракту. Электронные заявки отправляйте на сайт Минобороны, а также на Госуслуги. Или лично обращайтесь в пункт отбора и военкомат.