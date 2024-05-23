Власов передал батальону «Краснодарский» оборудование на 50 млн рублей

Специальное оборудование, необходимое для выполнения боевых задач, вице-губернатор Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов передал военным на полигоне.

Беспилотники, квадроциклы, средства связи, а также приборы для разведки и наблюдения передали именному мотострелковому батальону военной части № 31831 — «Краснодарский». В нем служат жители Кубани, которые заключили контракт с Минобороны РФ.

«Для выполнения боевых задач в зоне СВО решением губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева из бюджета региона выделили 50 млн рублей», — сказал Власов.

Вице-губернатор уточнил, что все оборудование для батальона «Краснодарский» закупили по заявке Южного военного округа.

Всего с начала специальной военной операции на техническую помощь военным из регионального бюджета направили 776 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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