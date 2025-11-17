Психолог Сорочан рассказала о глубинных расстройствах взрослых, бьющих детей

Краснодарский психолог Надежда Сорочан охарактеризовала поведение взрослых людей, которые поднимают руку на детей. Несколько подобных случаев недавно произошли в Краснодаре и привлекли внимание полиции.

По мнению психолога, мужчин, которые ударили детей, нельзя считать ментально взрослыми, или они не совсем адекватны. Обычно взрослый человек должен уметь управлять эмоциями и думать о последствиях. Особенно должно настораживать, по мнению психолога, то, что такое импульсивное поведение — это «психология убийцы».

«То, что случилось — это лишь следствие происходящего с самими этими мужчинами. Взрослые нападают, когда у них внутри есть что-то нездоровое, что-то болит. Адекватный человек может договориться, привлечь других взрослых для разрешения конфликта вместо того, чтобы сразу махать кулаками», — отметила Сорочан.

Она пояснила, что таких людей нужно контролировать, потому что, скорее всего, они снова прибегнут к силовому решению конфликта.

Психолог уточнила, что неумение управлять своим гневом может говорить даже о глубинных расстройствах шизофренического спектра, сообщает kuban.aif.ru.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 16-летний подросток вместе со своим сверстником на бульваре поругались с мужчиной. Последний ударил мальчика бутылкой по голове. Ранее в миукрорайоне Гидростроителей мужчина схватил 12-летнего мальчика за воротник куртки и начал трясти. Поводом для такой агрессии, по словам матери мальчика, послужило то, что ее сын плюнул в дочь этого мужчины.

