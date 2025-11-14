Краснодарец «разобрался» с обидевшим его дочь подростком, МВД проводит проверку

Об инциденте в одном из многоквартирных домов на улице Валерия Гассия в микрорайоне Гидростроителей рассказала в соцсетях мать мальчика.

Видеозапись с места происшествия опубликовали местные паблики. На кадрах видно, как мужчина хватает подростка за воротник куртки и приподнимает, трясет и замахивается. По словам матери 12-летнего мальчика, причиной такого поведения стало то, что ее сын плюнул в дочь этого мужчины. Также она рассказала, что у ее ребенка сахарный диабет, а мужчина сломал устройство для измерения сахара в крови, установленное в руке мальчика.

Полиция Краснодара начала проверку.

«По окончании разбирательства, с учетом оценки степени причиненного вреда здоровью ребенка, действиям правонарушителя будет дана правовая оценка», — сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

Читайте также: в Краснодаре парень обстрелял домофон ЖК из пневматического пистолета.

Подпишись, здесь всегда интересно.