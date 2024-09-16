Противостоящий кладбищу в Новороссийске депутат Юрченко ушел с поста

Леонид Юрченко покинул пост депутата гордумы Новороссийска 16 сентября.

По его словам, команду депутатского корпуса он покидает с большим сожалением.

«Благодарен председателю городской Думы, главе Новороссийска и коллегам за бесценный опыт работы. Благодарю новороссийцев за совместную эффективную работу на благо 24 округа и города», — написал Леонид Юрченко в Telegram.

При этом экс-депутат отметил, что выступает за генплан — документ прошел несколько слушаний и претерпел серьезные изменения.

«Я «за» развитие портового и промышленного потенциала города, я «за» привлечение инвестиций и федеральных программ, я «за» развитие комфортной городской среды. А без принятого генплана это невозможно», — добавил Юрченко.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», депутаты проголосовали против строительства нового кладбища в Новороссийске — все 35 участников проголосовали против данного проекта. В результате от планов строительства нового кладбища с крематорием отказались.