В Новороссийске отказались от планов строительства нового кладбища с крематорием

Жители Новороссийска обратились к председателю Следственного комитета России с видеообращением, выразив свое несогласие с планами местных властей по передаче земельного участка на улице Герцена под размещение кладбища.

«Если тут будет кладбище, то это последний уголок этого района, где жители и дети могли спокойно отдыхать, могли дышать свежим воздухом», — рассказывает председатель ТОСа № 39 Эдуард Шатунов.

«Грунтовые воды потом же смешиваются с водопроводной водой. Все будет смешиваться с водопроводной водой. В итоге мы все отравимся», — говорит жительница Новороссийска Маргарита Гарощук.

«Еще про какой-то крематорий говорят. Это что, нас тут задушат вообще? Это нереально, мы будем сражаться до последнего», — делится жительница Новороссийска Ирина Кудрявцева.

По словам местных жителей, по раннему генплану на участке была запланирована детская соматическая больница. Долгое время корпус стоял недостроенный. Сейчас от нее осталась только ровная дорога из гравия.

Согласно СанПиН, участок, отводимый под кладбище, должен иметь уклон в сторону, противоположную от населенных пунктов, а новое кладбище расположено на склоне горы.

«Это улица рассветная. Не знаю, связана ли со слухами о появлении нового кладбища продажа этого дома, но по проекту генерального плана оно будет расположено примерно в трех минутах ходьбы по этой лесной тропе», — сообщает специальный корреспондент Яна Анненкова.

В лесу площадью в 8 га много растений, которые занесены в Красную книгу Краснодарского края. Среди них — горицвет, безвременник. Также произрастают особо ценные цезарский гриб, ежевик дубовый. Тут живут белки и черепахи.

Накануне состоялось собрание представителей администрации и жителей Приморского района. Городские депутаты Александр Чечель и Леонид Юрченко заверили, что будут отстаивать интересы новороссийцев. В ходе публичных обсуждений от новороссийцев поступило свыше 1 тыс. голосов о несогласии.

«В комиссии все поступившие замечания были зафиксированы. Администрация муниципального образования поддерживает позицию жителей города. На заседании комиссии будут предлагать решение об исключении проектируемой территории», — отмечает исполняющая обязанности начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Новороссийск Наталия Приходько.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», депутаты проголосовали против строительства нового кладбища в Новороссийске. В рамках комиссии по рассмотрению генплана все 35 участников проголосовали против данного проекта.