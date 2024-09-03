Депутаты проголосовали против строительства нового кладбища в Новороссийске

Депутаты городской думы провели голосование по генплану города-героя.

В рамках комиссии по рассмотрению генплана все 35 участников проголосовали против данного проекта, сообщил депутат гордумы Леонид Юрченко.

«Хочу поблагодарить всех участников, кто проявил активную гражданскую позицию. Впереди еще много работы. Уверен, что вместе мы достигнем поставленной цели: голос жителей услышан», — написал Леонид Юрченко в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», новое кладбище планируют открыть рядом с бывшим военным госпиталем на улице Герцена. Жители улицы Видова возмущены таким соседством — по их словам, кладбище будет располагаться всего в 400 метрах от домов, школ и детских садов.

Кроме того, отводимый под кладбище участок должен иметь уклон в противоположную от населенных пунктов сторону по требованиям СанПиН. Новое же кладбище планируют расположить на склоне горы — при сильных дождях стоки с кладбища будут стекать в сторону жилых домов на улицах Камской, Рассветной и Тобольской. Местные жители также обеспокоены, что загрязненная вода от кладбища может попасть в их дома, и подчеркивают важность сохранения леса для здоровья и отдыха.