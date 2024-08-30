Жители выступили против строительства кладбища с крематорием в Новороссийске

В Новороссийске представили для ознакомления изменения в генеральный план города, в котором указано строительство кладбища с крематорием в Приморском районе.

Согласно документу, новый объект планируют открыть рядом с бывшим военным госпиталем на улице Герцена. Жители улицы Видова возмущены таким соседством — по их словам, кладбище будет располагаться всего в 400 метрах от домов, школ и детских садов.

Отводимый под кладбище участок должен иметь уклон в противоположную от населенных пунктов сторону по требованиям СанПиН. Новое же кладбище планируют расположить на склоне горы — при сильных дождях стоки с кладбища будут стекать в сторону жилых домов на улицах Камской, Рассветной и Тобольской, пишет «Наша Газета Новороссийск».

Кроме того, местные жители обеспокоены, что загрязненная вода от кладбища может попасть в их дома. Они также подчеркивают важность сохранения леса для здоровья и отдыха.

«Нам нужны парки, а не это кладбище… Почему и зачем вы хотите уничтожить 9, 5 га шикарного зеленого леса?» — заявляют новороссийцы.

Жители требуют пересмотреть решение о строительстве кладбища и крематория, чтобы сохранить зеленые зоны для будущего поколения. Также они попросили о помощи краевые, федеральные власти и главу СК России Александра Бастрыкина.

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