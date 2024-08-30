Открывшийся в Крымском районе крематорий могут признать самостроем и снести

Власти Крымского района обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с иском о сносе крематория.

Кремационный комплекс построила ООО «Русская мемориальная компания» в станице Варениковской, он начал работать в апреле. По данным суда, власти муниципалитета в иске требуют признать крематорий самостроем, так как объект построен без разрешительных документов.

Ответчик настаивает на том, что крематорий не является самовольной постройкой, потому что не имеет признаков капитального строительства. Суд назначил судебную строительно-техническую экспертизу. Решение суда будет зависеть от ее выводов, пишет «Ъ-Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», до этого года на Кубани работал один крематорий в Новороссийске на кладбище Кабахаха. Второй для региона крематорий начал работу в Крымском районе — на новом кладбище в станице Варениковской. Его открыла «Русская мемориальная компания». Стоимость кремации в гробу варьируется от 12 до 15 тыс. рублей в зависимости от места проживания усопшего. Кроме того, на территории нового крематория открылся колумбарий, где размещают урны с прахом умерших.