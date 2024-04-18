Второй крематорий начал работать в Краснодарском крае

До недавнего времени на Кубани работал всего один крематорий, расположенный в Новороссийске на кладбище Кабахаха.

Второй для региона крематорий начал работу в Крымском районе — на новом кладбище в станице Варениковской. Его открыла «Русская мемориальная компания».

Стоимость кремации в гробу варьируется от 12 до 15 тыс. рублей в зависимости от места проживания усопшего. Кроме того, на территории нового крематория открылся колумбарий, где размещают урны с прахом умерших.

Более подробную информацию о крематории в Крымском районе и его услугах можно узнать на сайте компании.

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