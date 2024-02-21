МЦУ Краснодара: строительство крематория в городе пока невозможно

Об этом представители Муниципального центра Краснодара сообщили в комментариях одного из городских Telegram-каналов, отвечая на вопрос пользователя: когда в краевом центре построят крематорий.

«Уже сделан проект планировки межевания территории. В части объемов бюджетных инвестиций реализация его на данный момент невозможна», — говорится в ответе МЦУ.

Ранее в СМИ появлялась информация, что крематорий в Краснодаре планируют построить в учхозе «Кубань» на территории площадью 63,8 тыс. кв. метров.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», стоимость строительства крематория в Краснодаре выросла до 300 млн рублей. В 2015 году инвестиции в строительство крематория в Краснодаре оценивались в 150-200 млн рублей.