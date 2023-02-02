Стоимость строительства крематория в Краснодаре выросла до 300 млн рублей
Экономика
02.02.2023 07:53
В 2015 году инвестиции в строительство крематория в Краснодаре оценивались в 150 — 200 млн рублей.
По последним данным, реализация проекта обойдется в 300 млн рублей.
«Точный размер средств, необходимый для строительства, будет определен после подготовки проектно-сметной документации. Сейчас прорабатывается алгоритм предоставления земельного участка, после чего планируется приступить к строительству крематория», — уточнили в мэрии Краснодара.
Согласно проекту планировки, крематорий планируют построить в районе станицы Елизаветинской. Площадь участка составит 69,8 тыс. кв. м, а площадь самого здания определят в результате проектирования. Сроки реализации проекта станут известны после начала работ, сообщает «РБК Краснодар».
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