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Стоимость строительства крематория в Краснодаре выросла до 300 млн рублей

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/stoimost-stroitelstva-krematoriya-v-krasnodare-vyrosla-do-300-mln-rublej
Стоимость строительства крематория в Краснодаре выросла до 300 млн рублей
Фото unsplash.com

В 2015 году инвестиции в строительство крематория в Краснодаре оценивались в 150 — 200 млн рублей.

По последним данным, реализация проекта обойдется в 300 млн рублей.

«Точный размер средств, необходимый для строительства, будет определен после подготовки проектно-сметной документации. Сейчас прорабатывается алгоритм предоставления земельного участка, после чего планируется приступить к строительству крематория», — уточнили в мэрии Краснодара.

Согласно проекту планировки, крематорий планируют построить в районе станицы Елизаветинской. Площадь участка составит 69,8 тыс. кв. м, а площадь самого здания определят в результате проектирования. Сроки реализации проекта станут известны после начала работ, сообщает «РБК Краснодар».

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