Простуда на губах: что это и как лечить?

Простуда на губах — это мелкие высыпания в виде пузырьков, которые вызывает вирус простого герпеса. Им заражено большинство взрослых людей — по разным оценкам 70–95 % населения планеты.

Причины и способы заражения

Инфицирование происходит воздушно-капельным путем, например, при поцелуе, чихании или кашле зараженного. Также заразиться можно при использовании общих предметов быта. Еще герпес передается от матери к плоду во время беременности.

Часто заражение герпесом происходит еще в детском возрасте из-за ослабленного иммунитета, после чего вирус сопровождает человека всю его жизнь.

Причины снижения иммунитета, провоцирующие проявление герпетической инфекции на губах:

нехватка сна;

переохлаждение или перегрев организма, что способствует развитию острых респираторных заболеваний;

авитаминоз, неправильное питание, гормональные изменения;

инфекционные заболевания (частые ОРВИ) и рак;

нервное напряжение и хронический стресс — эмоциональные всплески угнетают иммунную систему.

Симптомы

Первые признаки простуды на губах — зуд, жжение и покалывание. Затем возникает покраснение и отек, на его месте начинают появляться пузырьки, заполненные прозрачной жидкостью. Они остаются на коже вокруг губ от двух до пяти дней. К концу воспалительного процесса пузырьки лопаются, на их месте образуются корочки. Когда и они проходят, от простуды больше не остается следов.

При первом проявлении герпеса у человека могут также наблюдаться симптомы, которые возникают при гриппе: головная боль и слабость, увеличение лимфатических узлов, покраснение глаз и слезоточивость.

Как избавиться от герпеса?

Никак. После первичного инфицирования вирус «спит» в организме человека всю жизнь. Есть препараты, которые снижают тяжесть и частоту симптомов, но не излечивают инфекцию. Принимать такие лекарства стоит лишь по назначению врача. Но есть общие рекомендации, которые помогут предотвратить развитие герпеса на губах и быстрее справиться с ним.

нельзя трогать высыпания руками, после случайного касания обязательно мыть руки;

нужно соблюдать гигиену — использовать индивидуальную посуду и приборы, полотенце, косметику;

избегать переохлаждения и поддерживать иммунитет;

принимать витамины и микроэлементы, пить больше жидкости;

использовать бальзамы для губ и мази с ацикловиром.

При первых «звоночках» простуды на губе: зуде, жжении, стянутости, можно выпить ударную дозу «Ацикловира» — 200-400 мг 3-4 раза в день и затем пропить курс в соответствии с инструкцией. Также можно выбрать любую мазь с ацикловиром в аптеке. Но лучше, если с дозировкой и препаратом поможет доктор — все индивидуально.

Мужчинам при заболевании нужно отказаться на время от бритья лица, а женщинам — сделать паузу в отношении косметики.

При частом возникновении герпеса на губах обязательно обратитесь к врачу-дерматовенерологу, чтобы определить причины ослабленного иммунитета и при необходимости пройти полноценный курс терапии.