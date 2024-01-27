Прощание с убитой экс-сожителем женщиной и ее дочерью пройдет в Кропоткине

Прощание с молодой женщиной и ее двухлетней дочерью, убитыми в Краснодаре 23 января, состоится 28 января.

Прощание пройдет в Кропоткине. Об этом сообщила родственница убитой в соцсетях. Она уточнила, что вынос запланирован на 14:00, пишет «Коммерсантъ. Кубань — Черноморье».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 23 января на улице Заполярной в районе Западного обхода 27-летний житель Адыгеи задушил свою бывшую сожительницу и ее двухлетнюю дочь.

Пытаясь скрыть следы преступления, он вывез труп ребенка в соседний регион, а тело ее матери оставил в квартире, которую поджег. Мужчину задержали, на него завели уголовное дело. Прикубанский районный суд Краснодара принял решение заключить обвиняемого под арест на 2 месяца — до 25 марта.

По словам подозреваемого, он совершил убийство в результате внезапно возникшей неприязни.