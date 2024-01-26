Суд в Краснодаре до марта арестовал мужчину, убившего экс-сожительницу и ее дочь

Преступление произошло вечером 23 января на улице Заполярной в районе Западного обхода.

По версии следствия, в тот вечер 27-летний житель Адыгеи приехал в квартиру к бывшей девушке и начал с ней ссориться. Он задушил хозяйку квартиры и ее 2-летнюю дочь. После этого он вывез труп ребенка в Адыгею, а квартиру поджег, чтобы скрыть следы преступления.

На него завели уголовное дело об убийстве по ч.2 ст. 105 УК РФ. Прикубанский районный суд Краснодара принял решение заключить обвиняемого под арест на 2 месяца — до 25 марта, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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