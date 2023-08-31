Пропавшая в Москве краснодарская фигуристка в видеообращении поблагодарила всех, кто ее искал

Чемпионка России среди юниоров, 16-летняя Алина Горбачева, которую больше суток искали в Москве и нашли 30 августа в кинотеатре одного из торговых центров столицы, записала видеообращение и ночью 31 августа разместила его в своих соцсетях.

В своем обращении Алина Горбачева сказала, что ей непросто записывать видео и трудно говорить о произошедшем. По словам девушки, она «пыталась разобраться в себе».

«Искренне хочу поблагодарить всех тех, кто переживал и принимал участие в моих поисках. Спасибо спасателям, поисковым службам, волонтерам, водолазам, моим коллегам-фигуристам и болельщикам. И, конечно, большое, большое спасибо моим родным и близким людям. Извините, что заставила вас переживать. Только сейчас я понимаю, что на самом деле произошло, и что мой поступок совершенно не вписывается в понятие «нормально». Ведь пока я переживала, пыталась разобраться в себе, в своих мыслях и чувствах, вы все тратили время и силы на мои поиски. Большое спасибо за вашу любовь», — сказала фигуристка в своем видеообращении в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Алина Горбачева пропала в Москве. Девушка 28 августа вышла с тренировки в Ледовом дворце, от катка пошла в сторону парка и пропала. В СК возбудили уголовное дело по статье «убийство». Девушку нашли в кинотеатре одного из торговых центров Москвы. По предварительной информации, никаких противоправных действий в отношении нее не совершено.

Алина Горбачева родилась в Краснодаре. В 7 лет она начала заниматься фигурным катанием, в 9 вместе с тренером переехала из краевой столицы в Тверь, после чего — в Москву. В феврале 2023 года Горбачева стала победительницей юниорского первенства России по фигурному катанию в Перми.