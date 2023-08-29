Фигуристка из Краснодара Алина Горбачева пропала в Москве

Чемпионка России среди юниоров, 16-летняя Алина Горбачева 28 августа вышла с тренировки в Ледовом дворце, от катка пошла в сторону парка и пропала.

Последний раз камеры видеонаблюдения зафиксировали фигуристку на Волоколамском шоссе в Москве.

«По Алине пока никакой информации нет. Ищем, есть только записи с камер, как она вошла в парк, больше ничего. Сейчас приехал кинолог с собакой, будут искать. Но уже прошло много времени», — сказала мать Горбачевой.

По факту исчезновения девушки следственный комитет организовал оперативную доследственную проверку. Поисковый отряд «ЛизаАлерт» объявил сбор волонтеров для поиска спортсменки, сообщает РИА «Новости».

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ по факту исчезновения девочки. Ход и результаты расследования контролирует прокуратура Москвы.

Алина Горбачева родилась в Краснодаре. В 7 лет она начала заниматься фигурным катанием, в 9 вместе с тренером переехала из краевой столицы в Тверь, после чего — в Москву. В феврале 2023 года Горбачева стала победительницей юниорского первенства России по фигурному катанию в Перми.

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