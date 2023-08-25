Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В Краснодаре вторую неделю ищут пропавшего 15-летнего подростка

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-vtoruyu-nedelyu-ishhut-propavshego-15-letnego-podrostka
В Краснодаре вторую неделю ищут пропавшего 15-летнего подростка
Фото t.me/la_krd_krai

Известно, что ребенок без вести пропал 17 августа.

«Полиция Краснодара разыскивает без вести пропавшего 15-летнего Егора Ефимова. С 17 августа его местонахождение неизвестно. Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза карие. При себе имел серый рюкзак», — сообщили в пресс-службе управления МВД России по Краснодару.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении ребенка, просят незамедлительно сообщить в дежурную часть на улице Октябрьской, 121 или по телефонам 8(861)268-40-45, 8(967)670-70-39, 02, 102.

Читайте также: пожалела незнакомая женщина — пропавшую в Анапе 9-летнюю девочку нашли.

Статьи
2024: десять примет и суеверий на високосный год
2024: десять примет и суеверий на високосный год
Урбеч: чем полезен и кому нельзя
Урбеч: чем полезен и кому нельзя
Успение Пресвятой Богородицы: когда отмечают, смысл и традиции праздника
Успение Пресвятой Богородицы: когда отмечают, смысл и традиции праздника
Топ-10 самых смешных названий растений
Топ-10 самых смешных названий растений
Дефицит цинка в организме: причины и симптомы
Дефицит цинка в организме: причины и симптомы
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях