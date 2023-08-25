В Краснодаре вторую неделю ищут пропавшего 15-летнего подростка

Известно, что ребенок без вести пропал 17 августа.

«Полиция Краснодара разыскивает без вести пропавшего 15-летнего Егора Ефимова. С 17 августа его местонахождение неизвестно. Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза карие. При себе имел серый рюкзак», — сообщили в пресс-службе управления МВД России по Краснодару.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении ребенка, просят незамедлительно сообщить в дежурную часть на улице Октябрьской, 121 или по телефонам 8(861)268-40-45, 8(967)670-70-39, 02, 102.

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