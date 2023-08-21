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Пожалела незнакомая женщина: пропавшую в Анапе 9-летнюю девочку нашли

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pozhalela-neznakomaya-zhenshhina-propavshuyu-v-anape-9-letnyuyu-devochku-nashli?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Пожалела незнакомая женщина: пропавшую в Анапе 9-летнюю девочку нашли
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Об исчезновении ребенка в полицию Анапы сообщили 20 августа.

Девочка обратилась к жительнице станицы Анапской и попросила дать денег. Женщина сообщила о девочке в полицию, на место нахождения ребенка выехали правоохранители.

«В настоящее время с ней работают сотрудники полиции, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. После осмотра у врача девочку передадут законному представителю», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе МВД России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», девочка 19 августа вышла на детскую площадку, после чего убежала в сторону, а за ней проехал белый автомобиль. По факту пропажи возбудили уголовное дело.

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