Пожалела незнакомая женщина: пропавшую в Анапе 9-летнюю девочку нашли

Об исчезновении ребенка в полицию Анапы сообщили 20 августа.

Девочка обратилась к жительнице станицы Анапской и попросила дать денег. Женщина сообщила о девочке в полицию, на место нахождения ребенка выехали правоохранители.

«В настоящее время с ней работают сотрудники полиции, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. После осмотра у врача девочку передадут законному представителю», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе МВД России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», девочка 19 августа вышла на детскую площадку, после чего убежала в сторону, а за ней проехал белый автомобиль. По факту пропажи возбудили уголовное дело.