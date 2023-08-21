После пропажи 9-летней девочки в Анапе возбудили уголовное дело

Об исчезновении 9-летней Камиллы Одамбаевой в полицию Анапы сообщили 20 августа. Девочку до сих пор не нашли.

По данному факту в СО Анапе СКР по краю начали проводить доследственную проверку. К поиску девочки подключились МЧС, полицейские и волонтеры.

«В связи с тем, что место нахождения пропавшей не было установлено, а также учитывая ее малолетний возраст, территориальным следственным отделом СКР по краю было возбуждено уголовное дело. В настоящее время следователи продолжают проведение комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения пропавшей», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Приметы девочки: рост 125 см, телосложение худощавое, волосы темно-русые, глаза карие. В день исчезновения была одета в желтый сарафан, фиолетовые шлепанцы.

Граждан, обладающих информацией о местонахождении Камиллы Одамбаевой или обстоятельствах ее исчезновения, просят позвонить по телефонам: 8 (86133) 3-69-09 или 02.

Источник в правоохранительных органах сообщил интернет-порталу «Кубань 24» о том, что семья приехала недавно в Анапу из Саратов, а девочка является в семье опекаемым ребенком.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ребенок 19 августа вышел на детскую площадку на улице Шевченко, 288 Б. При этом в соцсетях появились, предположительно, последние кадры с девочкой. На видео запечатлено, как она убегает с площадки, а затем за ней проезжает белый автомобиль.