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В Анапе пропала 9-летняя девочка

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-propala-9-letnyaya-devochka
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Ребенок 19 августа вышел на детскую площадку, с тех пор его местонахождение неизвестно.

Пропала Камила Одамбаева. Приметы: рост 125 см, волосы темно-русые, глаза карие. Телосложение худощавое. Девочка была одета в ярко-желтый сарафан и сиреневые шлепанцы, сообщили в канале поисковиков «Лиза Алерт».

Для поисков требуется помощь добровольцев.

В соцсетях появились, предположительно, последние кадры с девочкой. На видео запечатлено, как она выходит на детскую площадку на улице Шевченко, 288 Б. Затем ребенок убегает с площадки, за ней проезжает белый автомобиль.

Читайте также: 8-летний ребенок без вести пропал 17 августа в Краснодаре. К поискам подключилась полиция. Позже поисковики сообщили, что ребенка нашли, он жив.

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