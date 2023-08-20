В Анапе пропала 9-летняя девочка

Ребенок 19 августа вышел на детскую площадку, с тех пор его местонахождение неизвестно.

Пропала Камила Одамбаева. Приметы: рост 125 см, волосы темно-русые, глаза карие. Телосложение худощавое. Девочка была одета в ярко-желтый сарафан и сиреневые шлепанцы, сообщили в канале поисковиков «Лиза Алерт».

Для поисков требуется помощь добровольцев.

В соцсетях появились, предположительно, последние кадры с девочкой. На видео запечатлено, как она выходит на детскую площадку на улице Шевченко, 288 Б. Затем ребенок убегает с площадки, за ней проезжает белый автомобиль.

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