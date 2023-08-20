В Краснодаре пропал 8-летний мальчик, полиция начала поиски

Известно, что ребенок без вести пропал 17 августа.

«Полиция Краснодара разыскивает без вести пропавшего 8-летнего Арсена Исмаилова. С 17 августа его местонахождение неизвестно. Приметы: рост 140 см, среднего телосложения, волосы темные, глаза карие. Был одет: синяя футболка, зеленые шорты, черные кроссовки», — сообщили в пресс-службе управления МВД России по Краснодару.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении ребенка, просят незамедлительно сообщить об этом в дежурную часть на улице Октябрьской, 121 или по телефонам: 8(861)268-40-45, 8(967)670-70-39, 02, 102.

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