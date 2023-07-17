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В Адыгее спустя месяц нашли тело жителя Краснодара, унесенного рекой Белой

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-adygee-nashli-telo-zhitelya-krasnodara-unesennogo-rekoj-beloj?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
В Адыгее спустя месяц нашли тело жителя Краснодара, унесенного рекой Белой
Фото пресс-службы ГУ МЧС по Республике Адыгея

Тело 28-летнего мужчины, который 18 июня прыгнул со скалы в реку Белую и пропал из виду, обнаружили 17 июля около 18:00 в районе Гранитного каньона.

Поисково-спасательную работу вели практически в течение месяца. Для этого привлекали сотрудников МЧС, спецтехнику, беспилотник и плавательные средства. Зону поиска пропавшего жителя Краснодара разбили на несколько участков, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Адыгея.

Тело 28-летнего мужчины нашли в русле реки Белой около поселка Каменномостского —более чем в 20 км от места происшествия.

На месте обнаружения тела уже работают следователи. Для того, чтобы установить точную причину смерти, назначили проведение судебно-медицинской экспертизы, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Адыгея.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», родственники краснодарца, которого унесла река в Адыгее, объявили о вознаграждении в 500 тыс. рублей за информацию о нем.

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