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Родственники краснодарца, которого унесла река в Адыгее, объявили о вознаграждении в 500 тыс. рублей за информацию о нем

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/rodstvenniki-krasnodartsa-kotorogo-unesla-reka-v-adygee-obyavili-o-voznagrazhdenii-v-500-tys-rublej-za-informatsiyu-o-nem
Родственники краснодарца, которого унесла река в Адыгее, объявили о вознаграждении в 500 тыс. рублей за информацию о нем
Фото t.me/tipichkras

Парень прыгнул в реку Белую во время отдыха 18 июня, его унесло течением. С тех пор о парне ничего не известно.

Родственники 28-летнего Артура Дамирчари 26 июня в соцсетях объявили о том, что выплатят вознаграждение в размере 500 тыс. рублей «за живого или мертвого».

Информацию об этом интернет-порталу «Кубань 24» по телефону подтвердила мать пропавшего мужчины. По ее словам, семья была бы рада любой информации о возможном местонахождении Артура Дамирчари.

Приметы пропавшего: рост 180 см, спортивное телосложение, волосы темные. Был в синих плавках. На груди татуировка в виде Анубиса.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», инцидент произошел 18 июня в районе станицы Даховской в Адыгее. Известно, что 28-летний житель Краснодара со знакомыми приехал отдохнуть. Он решил искупаться в реке Белой в районе села Хамышки Майкопского района, спрыгнул со скалы в воду, бурный поток реки унес его вниз по течению. Очевидцы происшествия не смогли оказать ему какую-либо помощь из-за интенсивности течения реки.

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