В Адыгее вторые сутки ищут жителя Кубани, которого унесло течением реки Белой

Инцидент произошел 18 июня в районе станицы Даховской в Адыгее.

О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. На кадрах запечатлено, как мужчина со скалистого берега высотой около 2 м ныряет в реку, после чего его подхватывает бурный поток воды и уносит вниз по течению. Очевидцы обратились за помощью к спасателям.

«Спасатели Адыгейского поисково-спасательного отряда МЧС России второй день ведут поиски 27-летнего жителя Краснодарского края. У нас есть информация о том, что при купании в реке Белой около Гранитного каньона он не рассчитал свои силы. И его унесло течением реки в каньон. Спасатели 18 июня на протяжении всего светлого времени вели поиск в районе каньона, осматривали берега, а также обследуют русло реки. Поиски продолжились 19 июня. Спасатели сплавляются по реке Белой в поисках пострадавшего», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

В ведомстве добавили, что пока что поиск результатов не принес.

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