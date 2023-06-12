В Краснодарском крае за сутки утонули двое детей

Об этом 12 июня сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Один из детей утонул в озере Старая Кубань вечером 11 июня. Мальчик захлебнулся водой в месте, где купаться запрещено, в районе улицы Парусной. Трагедия случилась в 18:12. Ребенка из воды достал очевидец. Спасатели попытались его реанимировать, а затем передали медикам скорой помощи. К сожалению, спасти ребенка не удалось. Погибшему мальчику было всего 4 года.

Второй ребенок погиб утром 11 июня в станице Старолеушковской Павловского района. Там 13-летний мальчик зашел в реку Челбас в месте, где купание запрещено, а затем пропал из виду. На место вызвали спасателей, полицию и медиков.

В 11:20 ребенка из воды достали очевидцы. Медики в течение 30 минут пытались реанимировать его, но спасти жизнь ребенку, к сожалению, не удалось.

В краевом управлении МЧС России выразили беспокойство в связи с ростом происшествий в водоемах региона и призвали жителей и гостей Кубани соблюдать элементарные правила:

не купаться в тех местах, где это запрещено;

не заходить в воду в нетрезвом состоянии;

купание малолетних детей должно проводиться под непрерывным контролем взрослых;

дети не умеющие плавать, должны купаться отдельно от тех, кто свободно плавает.

Родителям напомнили, что основная ответственность за здоровье и жизнь детей во время отдыха у воды лежит на них.

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