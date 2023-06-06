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Жительница Ульяновска чуть не утонула на пляже в Туапсинском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelnitsa-ulyanovska-chut-ne-utonula-na-plyazhe-v-tuapsinskom-rajone
Жительница Ульяновска чуть не утонула на пляже в Туапсинском районе
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Инцидент произошел на пляже в поселке Лермонтово.

На помощь тонущей женщине бросились находившиеся рядом люди. Они успели вытащить ее из воды и вызвали скорую помощь. Пострадавшей оказалась туристка, прибывшая на отдых из Ульяновска.

«Бригада скорой оказала пострадавшей необходимую помощь и доставила в Новомихайловскую районную больницу», — сказала старший диспетчер Туапсинского района Светлана Величко.

Она напомнила, что всем, кто оказался на грани утопления, следует обязательно пройти осмотр в больнице. Вода, попавшая в легкие способна вызвать необратимые изменения и привести к смерти.

На воде стоит быть особенно внимательными. Резкая перемена температуры может вызвать спазм сосудов и остановку дыхания даже у здоровых людей. Не стоит купаться, если вода холоднее 21°C тем, у кого есть проблемы с сердцем и сосудами, пишет газета «Туапсинские вести».

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