Рыбак выловил на удочку тело мужчины в Гулькевичском районе

Тело обнаружили в водоеме в поселке Красносельском Гулькевичского района.

Местный житель рыбачил на берегу, за крючок его удочки зацепилось тело мужчины. Рыбак вызвал спасательные службы и сообщил правоохранителям.

«По факту обнаружения тела 49-летнего местного жителя с признаками утопления территориальным следственным отделом краевого управления СКР проводится проверка, назначена судебная медицинская экспертиза, будут установлены все обстоятельства, по окончании будет принято соответствующее процессуальное решение», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Личность погибшего установлена, по предварительным данным, его гибель не носит криминальный характер.

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