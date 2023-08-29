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Пропавшую в Москве краснодарскую фигуристку Алину Горбачеву нашли в кинотеатре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/propavshuyu-v-moskve-krasnodarskuyu-figuristku-alinu-gorbachevu-nashli-v-kinoteatre
Пропавшую в Москве краснодарскую фигуристку Алину Горбачеву нашли в кинотеатре
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Сейчас жизни и здоровью чемпионки России, 16-летней Алины Горбачевой ничего не угрожает.

Пропавшую девушку полицейские нашли в кинотеатре одного из торговых центров столицы. По предварительной информации, никаких противоправных действий в отношении нее не совершено, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

В ближайшее время фигуристку доставят в следственный комитет для установления обстоятельств ее отсутствия, сообщает пресс-служба СУ СК по Москве.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», фигуристка из Краснодара Алина Горбачева пропала в Москве. Девушка 28 августа вышла с тренировки в Ледовом дворце, от катка пошла в сторону парка и пропала.

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