Прокуратура взяла под контроль проверку по факту смертельной аварии на Кубани

Следственные органы проводят проверку обстоятельств, которые привели к ДТП в Туапсинском районе, в котором 17 августа погибли три человека, еще трое пострадали.

Авария произошла ночью на трассе Джубга — Сочи возле села Лермонтово. Мусоровоз на полной скорости влетел в остановившиеся машины и людей на проезжей части.

«Туапсинской межрайонной прокуратурой поставлена под контроль проверка обстоятельств, проводимая следственными органами», — сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по информации ФКУ «Черноморье», смертельное ДТП на трассе Джубга — Сочи произошло из-за драки на дороге. Участники конфликта остановились на островке безопасности и частично на проезжей части, чем мешали свободному проезду.

Момент смертельного ДТП на трассе Джубга — Сочи попал на видео.