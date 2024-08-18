Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Прокуратура взяла под контроль проверку по факту смертельной аварии на Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/prokuratura-vzyala-pod-kontrol-proverku-po-faktu-smertelnoj-avarii-na-kubani
Прокуратура взяла под контроль проверку по факту смертельной аварии на Кубани
Фото t.me/mvd_23

Следственные органы проводят проверку обстоятельств, которые привели к ДТП в Туапсинском районе, в котором 17 августа погибли три человека, еще трое пострадали.

Авария произошла ночью на трассе Джубга — Сочи возле села Лермонтово. Мусоровоз на полной скорости влетел в остановившиеся машины и людей на проезжей части.

«Туапсинской межрайонной прокуратурой поставлена под контроль проверка обстоятельств, проводимая следственными органами», — сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по информации ФКУ «Черноморье», смертельное ДТП на трассе Джубга — Сочи произошло из-за драки на дороге. Участники конфликта остановились на островке безопасности и частично на проезжей части, чем мешали свободному проезду.

Момент смертельного ДТП на трассе Джубга — Сочи попал на видео.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Прямой эфир
Мы в соцсетях