Прокуратура: выгнавшего девочку-инвалида из маршрутки в Краснодаре водителя уволили

В прокуратуре Краснодарского края 21 марта сообщили о результатах проверки инцидента со школьницей, которую выгнали из маршрутки из-за отсутствия наличных денег.

Во время проверки изложенной в СМИ информации, установили, что 31 января водитель ООО «Технотранс-Юг», осуществляющий пассажирские перевозки на маршруте № 1 «автовокзал «Южный» — «Красная площадь» высадил девочку-инвалида из-за отсутствия у нее наличных и невозможности принятия оплаты банковской картой.

Также во время проверки установили, что фирма-перевозчик не обеспечила работу национальной платежной системы. Из-за этого ребенку не удалось оплатить за проезд и воспользоваться услугой. В связи с этим руководителю общества внесено представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных лиц к ответственности, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В ведомстве пояснили, что виновный водитель уже уволен с предприятия.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», девочка учится в коррекционной школе № 21, имеет легкую степень умственной отсталости. Она столкнулась с некорректным поведением водителя 30 и 31 января. Мужчина оказался везти ее, так как у нее не было наличных, а терминал в маршрутке № 1 не работал. Когда водитель отказался везти ее 30 января, за ребенка заплатили другие пассажиры. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить дело против водителя маршрутки за отказ везти девочку-инвалида в Краснодаре.