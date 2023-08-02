Прокуратура требует закрыть лагерь в Анапе после инцидента с развращением девочек

Прокуратура Краснодарского края организовала проверку по факту преступления против половой неприкосновенности в отношении детей, находящихся в детском лагере «Счастливое детство» в Анапе.

По предварительным данным прокуратуры, ночью 29 июля 49-летней житель Воронежской области незаконно проник на территорию лагеря. Мужчина зашел в спальный корпус, где спасли девочки, и стал гладить их по телу.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 и ч. 2 ст. 135 УК РФ о насильственных и развратных действиях сексуального характера. Анапский городской суд поместил подозреваемого под стражу. Мужчину ранее уже привлекали к уголовной ответственности за аналогичное преступление, его отправляли на принудительное лечение.

Анапская межрайонная прокуратура провела в лагере проверку. Выявили нарушения действующего законодательства: в лагере не работала сигнализация, инструктаж с персоналом и постояльцами не проводился — люди фактически не знали, что им делать в случае пожара, эвакуационные выходы не были оформлены надлежащим образом. Кроме того, в лагере выявили нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, спальные корпуса было переполнены. Кроме того, были выявлены нарушения антитеррористического законодательства — отсутствовал паспорт безопасности объекта, охрана не проводила осмотр зданий в течение суток, отсутвовало ответственное за охрану лицо, рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В связи с этим прокуратура направила в суд иск о приостановлении деятельности детского лагеря до устранения нарушений. Ход расследования дела прокуратура края взяла под контроль.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Анапе задержали мужчину по подозрению в развращении девочек в детском лагере. По данным источника в правоохранительных органах, от действий злоумышленника пострадали две несовершеннолетние. По словам очевидца, мужчина зашел в спальный корпус и начал трогать девочек. На их шум сразу прибежали вожатые и охранники. Однако злоумышленнику удалось скрыться через забор. По словам очевидца, мужчина смог беспрепятственно попасть на территорию детского лагеря через низкий забор, находясь в слепой зоне камер видеонаблюдения.