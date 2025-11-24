Прокуратура проверит обстоятельства лесного пожара в Северском районе

Пожар в районе поселка Мирного Смоленского сельского поселения Северского района произошел 24 ноября. Изначально его площадь составляла около 1 га.

К вечеру 25 ноября выгоревшая территория достигла площади 12 га. Продолжается открытое горение лесной подстилки по кромке пожара. В тушении задействован 61 человек и 18 единиц техники.

Причины пожара предстоит установить специалистам. По предварительным данным, огонь распространился по лесу из-за неосторожного обращения с ним. Во время пожара никто не пострадал.

«По данному факту прокуратурой района организована проверка соблюдения федерального законодательства, в том числе инициирована процессуальная проверка. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», одновременно в Краснодарском крае произошли лесные пожары в Геленджике, Абинском и Северском районах. Площадь двух лесных пожаров на Кубани днем 25 ноября увеличилась до 12,5 га из-за ветра.

